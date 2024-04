Juventus-Lazio, gli scontri in Coppa Italia negli ultimi dieci anni

Non poteva iniziare meglio l'avventura di Tudor sulla panchina della Lazio, che all'esordio del tecnico croato si è imposta all'Olimpico battendo la Juventus grazie a un colpo di testa di Marusic, arrivato pochi secondi prima del fischio finale del direttore di gara. Una prova convincente quella della squadra biancoceleste, che per larghi tratti di gara è andata vicina alla rete del vantaggio: almeno in un paio di occasioni nel primo tempo, con Castellanos che non è riuscito a capitalizzare due opportunità, e anche nel corso della ripresa, dove la tanta intensità messa in campo ha impedito alla Juventus di ragionare con tranquillità.

Il gol di Marusic ha restituito entusiasmo oltre che una scossa emotiva, in una seconda parte di stagione che entrerà nel vivo già a partire da domani sera: quello di sabato era il primo test contro i bianconeri, prima del doppio appuntamento in Coppa Italia. La semifinale di andata andrà in scena domani a Torino, con la squadra di Allegri che avrà a disposizione Dusan Vlahovic, assente sabato per squalifica.

Escludendo la doppia semifinale della stagione 2012-2013, al termine della quale la rete di Floccari consegnò alla Lazio la possibilità di giocarsi la finale poi vinta contro la Roma, sono solo quattro gli episodi che hanno visto confrontarsi Lazio e Juventus in Coppa Italia.

L'illusione di Djordjevic spenta da Alessandro Matri

Il primo ci fu il 20 maggio 2015, quando i bianconeri si imposero in finale solamente ai tempi supplementari: dopo l'iniziale vantaggio siglato da Radu, al quale rispose subito dopo Chiellini, gli uomini di Pioli sfiorarono la vittoria del trofeo grazie ad una conclusione di Djordjevic, una gioia strozzata dal pallone che colpì entrambi i pali. Pochi minuti dopo fu Matri a segnare il gol della vittoria finale.

Lazio sempre sconfitta nei restanti tre match

A gennaio 2016 hanno in scena all'olimpico il quarto di finale della competizione, dove a vincere furono ancora una volta i bianconeri: a decidere il match questa volta la rete dell'ex Lichtsteiner, che al 66’ siglò la rete decisiva per lo 0-1 finale. Ancora all'Olimpico, ancora una finale di Coppa Italia. Era il 17 maggio 2017, quando la Juventus di Massimiliano Allegri si impose nettamente sulla Lazio guidata all'epoca da Simone Inzaghi. Bastarono dodici minuti ai bianconeri per mettere in discesa la gara, con Dani Alves che sbloccò il match: al 24’ fu Bonucci a gelare la retroguardia biancoceleste, segnando la rete del 2-0 finale, con la Lazio che non riuscì ad accorciare le distanze con più di un tempo a disposizione. L'ultimo episodio in Coppa Italia è invece recente, con le due squadre che il 2 febbraio della scorsa stagione si affrontarono a Torino per i quarti di finale della competizione: allo scadere del primo tempo furono i bianconeri a trovare il gol del vantaggio, con Bremer che sbloccò la gara grazie all'assist di Kostic. La rete del difensore brasiliano fu decisiva, con la squadra di Sarri che non riuscì a tornare in partita.

La gara di andata di domani arriva in un momento delicato, dato che precederà di pochi giorni il derby con la Roma, in programma sabato: al di là della preparazione verso la stracittadina, sarà importante per Immobile e compagni uscire da Torino con un risultato positivo, nell'ottica di una gara d'andata da giocare davanti al popolo biancoceleste.