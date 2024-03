Lazio-Udinese, il bilancio tra Sarri e Cioffi: i numeri

Martedì sera è terminata la stagione europea della Lazio, uscita sconfitta 3-0 dall'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Nonostante la vittoria dell'andata e l'ottimo primo tempo disputato in Germania, nel finale della prima frazione di gioco i biancocelesti sono caduti sotto i colpi dei bavaresi, che hanno trovato il vantaggio con Kane e raddoppiato con Muller.

Troppo Bayern Monaco per la Lazio, che ha salutato con onore la Champions League, restando così in corsa in Coppa Italia in vista della semifinale con la Juventus, con più di dieci giornate ancora a disposizione in Serie A, per cercare di inseguire un posto nella stagione europea 2024-2025. Lunedì sera ripartirà il campionato dei biancocelesti, che attenderanno all'Olimpico l'Udinese di Cioffi, al momento con un solo punto di vantaggio sul terzultimo posto della classifica. Con sole tre vittorie ottenute in queste ventisette giornate di campionato, i bianconeri si trovano ancora ben lontani da una salvezza tranquilla, per una lotta per non retrocedere che al momento vede Lecce, Empoli, Udinese, Frosinone, Verona, Cagliari e Sassuolo in soli cinque punti.

Se i friulani hanno bisogno di punti, lo stesso discorso vale per la Lazio, reduce da tre sconfitte nelle ultime cinque gare di campionato. Al netto del quarto posto distante undici punti, il quinto posto della Roma è al momento a sette punti dai biancocelesti, che rimasti senza Champions League hanno dalla loro un calendario più che abbordabile nella seconda parte del girone di ritorno. Per provare a dar forza a degli impegni che dalla 32esima giornata vedranno Salernitana, Genoa, Verona, Monza, Empoli e Sassuolo nelle ultime sette giornate di Serie A, è bene che la Lazio provi a risalire la china in termini di punti già da lunedì, cercando nel mentre di sfruttare ciò che squadre come Atalanta, Roma e Fiorentina potrebbero lasciare per strada nel corso dei rispettivi percorsi europei.

In questo senso, può confortare lo storico di Sarri messo in mostra negli anni contro il tecnico bianconero Cioffi. Tre vittorie e un pareggio il bilancio ottenuto dal mister toscano: i primi due scontri ci furono nel 2021-2022, con la Lazio che prima eliminò l'Udinese dalla Coppa Italia, con Immobile che decise la sfida ai tempi supplementari, e poi pareggiò in trasferta poche settimane dopo. I successivi due scontri tra Sarri e Cioffi furono poi Lazio-Hellas Verona della scorsa annata, gara decisa dai gol di Immobile e Luis Alberto, e l'andata tra Udinese e Lazio di quest'anno, vinta dai biancocelesti grazie al gol di Vecino.