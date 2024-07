Giallo Greenwood: Fabiani in partenza o solo rumors?

La speranza resta viva Formello, anche se tanti stanno provando a spezzare la sottile linea Greenwood di Lotito. Mason non è più convinto di andare a Marsiglia, il clima infuocato lo sto spaventando, così pure il Napoli è tornato sotto. I partenopei avevano già sondato il ventiduenne esterno a fine maggio, ieri hanno chiamato lo United per informarsi di nuovo. I Red Devils avevano già trovato l'accordo con l'Olympique per 27 milioni (31,5 con il bonus e 40% sulla rivendita) ma la rivolta dei tifosi francesi e i duri interventi politici hanno bloccato un affare già fatto. De Zerbi non si è arreso, è ancora tutto in ballo. Sotto il Vesuvio c'è chi assicura che De Laurentiis adesso sarebbe pronto a pareggiare quell'offerta, ma le mancate uscite lo frenano, e il DS Fabiani non esclude che possa essere comunque un'altra manovra di disturbo per impedirne lo sbarco a Formello.

La Lazio si considera comunque in vantaggio anche sul Napoli, che concederebbe al massimo il 10% su una futura cessione rispetto al 50 del club capitolino. Il DS Fabiani ha dato disponibilità a volare a Manchester per chiudere l'affare a 23/25 milioni in qualsiasi momento, ma Greenwood vuole rifletterci fino all' in qualsiasi momento, ma Greenwood vuole rifletterci sino all'ultimo prima di dare allo United il suo responso definitivo. Non c'è una vera deadline, ogni giorno può essere buono.

Il Messaggero

La smentita, Pedullà: “Nessun volo programmato, la situazione è questa”

In mattinata però, l'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha smentito quanto riportato dal quotidiano romano. Secondo lui infatti, non ci sarebbe nessun viaggio programmato per il ds Fabiani. Inoltre, una deadline ci sarebbe eccome: la Lazio aspetterà fino a questa sera o al massimo domani. Ha effettivamente preannunciato una nuova offerta, più ricca della precedente, e sta continuando a mantenere vivi i contatti con l'entourage dell'inglese. Detto ciò, l'OM non si è ancora tirato fuori ma anzi: l'offerta è ancora sul piatto dello United e si sta facendo di tutto per portare il ragazzo in Francia. La decisione finale spetterà a lui, ma il Marsiglia è sempre in pressing.

Il tweet di Pedullà: