Artistico ceduto in prestito alla Juve Stabia - UFFICIALE

Era nell'aria e mancava solo l'ufficialità che adesso è arrivata: Gabriele Artistico passa in prestito dalla Lazio alla Juve Stabia. La Lazio dopo essersi assicurata il cartellino dell'attaccante romano classe 2002, lo manda a giocare in prestito in Serie B nella compagine campana per una stagione; ricordiamo che nella scorsa annata Artistico aveva militato nella Virtus Francavilla in Lega Pro. Artistico avrà così modo di non saltare alcuno step di crescita e la Lazio spera che possa confermare quanto fatto di buono in Serie C, senza dubbio si tratta di un colpo in prospettiva che avrà modo di maturare nella serie cadetta.

Il comunicato della Juve Stabia

La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo, dalla SS Lazio, dell’attaccante, classe ’02, Gabriele Artistico, fino al 30 giugno 2025. Il calciatore, nativo di Roma, è cresciuto calcisticamente nel Parma e ha vestito anche la maglia del Monterosi, del Gubbio, del Renate e della Virtus Francavilla.

Il comunicato della S.S. Lazio

La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di riscatto e contro riscatto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gabriele Artistico alla S.S. Juve Stabia.