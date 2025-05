Mirra: "Se Sarri torna alla Lazio allora i motivi delle sue dimissioni avevano nomi e cognomi"

In questi giorni il popolo laziale ha dovuto salutare il mister Marco Baroni che, nella prossima stagione, non sarà al timone delle aquile, tuttavia, a sostituirlo sulla panchina biancoceleste dovrebbe essere l'ex Maurizio Sarri. Secondo quanto riportato da Sky Sport, per il ritorno del tecnico, la Società ha già offerto un contratto biennale da 2,8 milioni a stagione, adesso la scelta è soltanto nelle mani di Sarri, che dovrà prendere una decisione riguardo il suo futuro, soprattutto dato che anche l'Atalanta ha puntato il mister. In merito all'addio a Baroni e il possibile ritorno dell'ex tecnico si è espresso Vicenzo MIrra, ex difensore ed allenatore della Lazio, ai microfoni di Radiosei.

Vincenzo MIrra a Radiosei

Sulla stagione di Marco Baroni

Se parlassi di pancia direi che per la Lazio è stato un disastro mancare la qualificazione in Europa. Di contro non posso non pensare ai primi mesi straordinari di Baroni. Bisogna capire da dove nasce l’involuzione degli ultimi mesi. Se non risolvi il problema alla fonte le difficoltà restano.

Sull'addio di Marco Baroni

La scelta di cambiare Baroni dopo soli 12 mesi allora mi indica qualcosa non mi torna. La Lazio parlava di progetto ma se cambi ancora, allora qualcosa non va bene.

Sul possibile ritorno di Maurizio Sarri