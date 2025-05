PSG-Inter: un ospite inaspettato pronto ad assistere alla finale, ecco di chi si tratta

Stasera alle ore 21:00 è in programma un grande appuntamento, infatti, il Paris Saint-Germain e l'Inter, dopo aver sconfitto tutte le rivali, scenderanno in campo all'Allianz Arena di Monaco di Baviera per affrontarsi nel duello finale che decreterà il vincitore della Champions League. Entrambe le squadre hanno condotto una strabiliante stagione in Europa, infatti, l'Inter è riuscito ad arrivare in finale grazie a 6 vittorie, un pareggio ed una sconfitta, ma non solo, i neroazzurri hanno sconfitto il Feyenoord agli ottavi di finale, il Bayern Monaco ai quarti e il Barcellona in semifinale, club che hanno lottato fino al 90° più recupero per tentare di accedere al turno successivo, ma con scarsi risultati. Anche il percorso del PSG è degno di nota, infatti, il bilancio conta 4 vittorie, 3 sconfitte ed un pareggio, oltre alla vittoria contro Liverpool, Aston Villa ed Arsenal, rispettivamente agli ottavi, quarti e in semifinale, e alla vittoria ai play-off contro il Brest. Ad assistere al grande evento, visibile su Sky, TV8 e in streaming su NOW, c'è anche Hernanes, leggenda della Lazio ed ex calciatore dell'Inter, con cui ha raggiunto le 42 presenze.

PSG-Inter: il video di Hernanes sui social

Le vincitrici in Europa e Conference League

Stasera si scoprirà chi tra PSG ed Inter potrà alzare la Coppa della massima competizione europea. Per quanto riguarda le due restanti Coppe, invece, sono stati gli inglesi a vincere, infatti, dopo aver sconfitto il Manchester United in finale, il Tottenham ha trionfato in Europa League, mentre in Conference è stato il Chelsea ad essersi portato a casa la vittoria, dopo aver terminato l'incontro con il Real Betis 1-4.