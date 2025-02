Lazio-Napoli, Dia: “Dovevamo vincere. Isaksen poteva fare…”

Il gol nel finale di Boulaye Dia ha regalato un pareggio alla Lazio contro il Napoli primo in classifica: c’è rammarico per le diverse occasioni create e per i due gol subiti, ma la prestazione è stata sicuramente positiva. Al termine del match, Dia ha parlato così a Dazn

Le parole di Dia a Dazn

Se sono deluso? Si, era una partita che dovevamo vincere. Abbiamo fatto errori che hanno lanciato la gara, alla fine abbiamo pareggiato. C’è un po’ di delusione per com’è andata.

Il commento su Isaksen