Lazio-Napoli | Baroni nel post: “Avevo chiesto ai ragazzi voglia e passione, sul Taty…”

È appena terminato il match Lazio-Napoli, giocato allo stadio Olimpico di Roma davanti all’emozionante scenario della curva nord e dei tifosi laziali. La squadra di Baroni è tornata in campo alla ricerca di una vittoria per dare continuità ai risultati dopo l’ottima prestazione dimostrata contro il Monza. Il match di oggi è stato giocato con grande determinazione da entrambe le formazioni, anche il Napoli, attualmente primo in classifica e candidato alla vittoria dello scudetto ha dato il tutto per tutto in questa partita, soprattutto considerando le due sconfitte rimediate contro i biancocelesti a dicembre (la prima in Coppa Italia e la seconda in campionato). Al termine del match, terminato 2-2, è intervenuto ai microfoni di LSC, mister Baroni.

Nella prossima pagina le dichiarazioni del mister a LSC