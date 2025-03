Lazio, fallito il sorpasso alla Juve: le difficolta all’Olimpico fra pareggi e difesa fragile

Ieri sera si è concluso la 28ª giornata di serie A con lo scontro fra Lazio e Udinese: niente sorpasso sulla Juve, la Lazio si ferma su più bello e non riesce a vincere sull’Udinese, riprendendosi il quarto posto. Un’occasione fallita per riagganciare la posizione Champions, superare la Juventus e allontanare il Bologna, anche se il risultato va pesato e portato a casa senza lamentarsi, almeno questo è quello che pensano Baroni, Romagnoli e Lazzari, intervenuti nel post partita.

I numeri di una difesa fragile

In tutto ciò, non si può negare che la Lazio continui a faticare nel trovare il risultato in casa: come riporta Il Corriere dello Sport, quello contro l’Udinese è il quarto pareggio delle ultime sei gare di Serie A all’Olimpico, allo stesso numero registrato nelle precedenti 25 partite interne. I biancocelesti hanno subito goal in tutte le ultime sette sfide casalinghe, un dato che non si vedeva dal 2018-2019 (con Inzaghi in panchina). Questo evidenzia che Baroni dovrà lavorare sulla difesa per renderla più affidabile e forte, nonostante il centrale Romagnoli sia in ottima forma per adesso, come dimostrata la rete di ieri.

Fraioli

Continua nella prossima pagina