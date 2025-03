Lazio, la riconferma dei singoli, Romagnoli un vero bomber: i numeri del centrale

Ieri sera la Lazio non è riuscito a vincere contro l’Udinese e si è fermato al quinto posto senza sorpassare alla Juventus o allontanare il Bologna. I biancocelesti non riescono a infrangere il tabù Olimpico: una sola vittoria (con il Monza) nel nuovo anno. Per riviverne un altro bisogna addirittura tornare nove giornate indietro, al 3-0 del 24 novembre con il Bologna, squadra che Lazio riaffronta la domenica prossima in trasferta e che si rischia di pagare a caro prezzo, considerando le fatiche ravvicinate e qualche esperimento di troppo. Un elemento positivo va sottolineato, cioè la risposta di Romagnoli al goal di Thauvin e il pareggio realizzato grazie al centrale di difesa biancoceleste.

La nuova era di Romagnoli

Nonostante la stanchezza della squadra, i risultati, le difficoltà all’olimpico, non si può sottolineare l’ottima forma di alcuni singoli, primo fra tutti Alessio Romagnoli, centrale di difesa da sempre laziale, arrivato a Roma nelle estate 2022. Nella serata di ieri sera, il numero 13 è tornato a segnare un goal in Serie A ben 646 giorni dopo l’ultima volta, risalente all’ultima di campionato contro l’Empoli il 3 giugno 2023 (a chiusura una stagione meravigliosa che, sotto la guida di Sarri, aveva visto i biancocelesti prendersi il secondo posto in classifica). Quella del classe 95 è solo la seconda armatura interna con la maglia della Lazio in campionato, la prima da quella siglata allo Spezia il 2 ottobre 2022.

