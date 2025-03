Lazio-Udinese | Romagnoli nel post: “Punto importante, non abbiamo paura per giovedì…”

È appena terminato l’incontro tra Lazio e Udinese, partita valida per la 28ª giornata di Serie A, giocata allo stadio Olimpico di Roma, dove i biancocelesti disputeranno anche gli ottavi di Europa League giovedì prossimo. La motivazione stasera era altissima: i tre punti per continuare la corsa Champions e scavalcare la Juventus, frenata dalla schiacciante sconfitta contro l’Atalanta ieri sera. Al termine del match, conclusosi con il risultato di 1-1 con i goal di Thauvin e Romagnoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn il difensore della Lazio Alessio Romagnoli per parlare della partita ma non solo.

Romagnoli a Dazn

Sulla partita e la squadra

Non segnavo da un anno e mezzo in campionato, mi dovevo fare perdonare, è stato un goal importante, dispiace non aver vinto la partita per tutte le occasioni avute nel secondo tempo, però è andata così. Partite cosi rischi di perderle, siamo partiti bene ma loro nel primo temo hanno spinto tanto. Abbiamo cercato di tenere le distanze per respingerli, ma sono una squadra fisica. Il secondo tempo lo abbiamo iniziato ancora meglio, alla fine eravamo un po’ stanchi. Ci teniamo stretto il punto, sarà importante alla fine.

Sulle tante partite del periodo

A noi piace avere tante partite, anzi ci dispiace esser usciti dalla Coppa Italia. Un giocatore deve avere l’ambizione di giocare tante partite e più competizioni possibili, siamo contenti, possiamo fare tante cose belle alla fine.

Sulla partita di giovedì

Non abbiamo paura della partita di giovedì, siamo giocatori e non esiste la paura. Siamo consapevoli di poter fare un bel percorso, di dover recuperare e doverla giocarla bene, dando tutto fino alla fine. Il calcio è questo e i giocatori devono puntare a questo.