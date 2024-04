CdS | Un Tudor d'assalto per l'Eurojackpot: con lui media punti di 2,4 a gara

Questo campionato è una corsa a punti e la corsa della Lazio è ancora aperta per la Champions, ma allo stesso tempo si allontana sempre di più, essendo tornata settima. Come ricorda il Corriere dello Sport, la Roma è quinta a 59, l'Atalanta sesta a 57, ma con una gara ancora da recuperare. Tudor dopo la partita ha detto che non c'è da credere alla Champions, ma dare tutto gara per gara.

Situazione calendario

Mancano 4 giornate alla fine, quindi 12 punti. Sotto i 10 è improbabile sperare nel quinto posto. Il sesto può valere solo al netto di incastri complessi. La Lazio può ancora tentare il tutto per tutto grazie al calendario, sulla carta decisamente più abbordabile di quello delle sue concorrenti, ma allo stesso tempo deve assicurarsi almeno l'Europa League. Con il risultato di ieri tra Roma e Napoli si devono considerare anche i punti persi dai partenopei, che ora si trovano a -5.

Serviva una scossa

La Lazio di Sarri stava scivolando nel torpore, c'era bisogno di una scossa e Sarri gliel'ha data con le dimissioni. Ha avuto ragione lui. Il neo arrivato Tudor ha ridato anima a una squadra che sembrava averla persa, ha cambiato modulo e ha rilanciato Kamada su tutti. La Lazio è riuscita a ottenere 12 punti in 5 giornate, quindi una media di 2,4 punti a gara; quella di Sarri era ferma a 1,42.

Gli umori della squadra

Con Tudor i giocatori precedono il gioco. Anche Pedro nel post partita di Lazio-Verona ha riferito che con il tecnico croato è cambiata la mentalità e la squadra ha ritrovato energia. Non può dire lo stesso Immobile, che sabato ha giocato solo una manciata di minuti e sperava di giocare di più essendosi ripreso dall'infortunio al ginocchio. Per il futuro Castellanos vuole essere la punta di diamante, ma Ciro non si sente una comparsa.