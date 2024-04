SERIE A | La Fiorentina ne fa 5 al Sassuolo, parità in Napoli-Roma. Vince anche l'Atalanta

Prosegue, in questa ultima domenica del mese di aprile, la 34° giornata di Serie A. Dopo le vittorie di Frosinone, Lazio ed Inter, e i pareggi in Lecce-Monza, Juventus-Milan e Bologna-Udinese, si sono concluse le due gare in programma quest'oggi alle ore 18:00 ed il match delle 20:45.

La domenica di A si chiude con la vittoria della Fiorentina: la Viola ne fa 5 al Sassuolo

Questa sera, allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, è andata in scena l'ultima gara di questa domenica di Serie A. La Fiorentina padrona di casa ha ospitato il Sassuolo. Vittoria netta da parte della squadra di Italiano che, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie a Sottil, nella ripresa ha trovato la via del gol per altre quattro volte, con Nico Gonzalez (doppietta), Martinez Quarta e Barak. Per la squadra neroverde in gol Thorstvedt, per il momentaneo 2-1.

Fiorentina che, grazie a questo 5-1, sale a quota 50 punti in classifica, agganciando il Napoli all'ottavo posto, con la sfida contro l'Atalanta da recuperare. Il Sassuolo invece resta al penultimo posto in classifica con 26 punti, cinque in meno del trio formato da Frosinone, Hellas Verona ed Empoli.

Domani sera si concluderà la 34° giornata di campionato, con la gara tra Genoa e Cagliari in programma alle ore 20:45.

Serie A: pareggio in Napoli-Roma, tre punti per l'Atalanta contro l'Empoli

L'Atalanta, dopo aver conquistato l'accesso alla Finale di Coppa Italia in settimana, è tornata in campo in Serie A tra le mura amiche. Contro l'Empoli, i nerazzurri hanno conquistato i tre punti vincendo per 2-0. Decisive le due reti, una per tempo, di Pasalic, su calcio di rigore, e Lookman.

A Napoli invece è andata in scena la gara tra gli Azzurri e la Roma. Dopo che la prima frazione di gioco si è conclusa sullo 0-0, nella ripresa è Dybala, su calcio di rigore, ad aprire le marcature e portare avanti i giallorossi. Dopo appena cinque minuti però, i padroni di casa trovano il gol del pareggio con Olivera e, all'84esimo, vanno in vantaggio con il penalty trasformato da Osimhen. Al minuto 88 però, la Roma trova il gol del definitivo 2-2 con il colpo di testa di Abraham.

Serie A, la situazione in classifica aggiornata

La Roma, con il punto conquistato in casa del Napoli, sale a quota 59 punti restando al quinto posto. L'Atalanta invece, con il successo sull'Empoli, si porta a 57 punti, sesta a -2 dalla squadra giallorossa, ma con una partita in meno disputata. La Lazio ora, al settimo posto, si trova sempre a -2 dalla squadra di Gasperini (con una partita in più), ma a -4 dalla Roma quinta. Il Napoli invece, con il pareggio di quest'oggi, sale a quota 50 punti, all'ottavo posto con cinque lunghezze di distanza dai biancocelesti di Tudor. Infine l'Empoli resta a 31 punti insieme a Frosinone ed Hellas Verona, a +2 sull'Udinese terz'ultimo in classifica.