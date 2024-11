Lazio-Porto | Marusic nel post: “L’Europa League è un obiettivo quest’anno…Baroni è una persona speciale”

È appena terminato il match Lazio-Porto, sfida valida per la quarta giornata del di Europa League che è iniziata alle ore 21.00. Le due squadre, guidate dagli allenatori Baroni (per i biancocelesti) e Farioli (per gli olandesi) si sono combattute per 90 minuti i 3 punti che, per entrambe, sarebbero stati fondamentali per continuare la striscia di risultati positivi ottenuti finora nel loro percorso e perseguire gli obiettivi della stagione. Dopo il match, allo stadio Olimpico, è intervenuto in zona mista il terzino Marusic (presente anche il video integrale).

Continua nella pagina successiva