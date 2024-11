CONFERENZA BARONI - "Squadra con identità e mentalità. La Lazialità? Ci sono dentro con tutte le gambe"

Al termine della sfida di Europa League tra Lazio e Porto, conclusasi con il risultato di 2-1, il tecnico dei biancocelesti Marco Baroni ha commentato la vittoria in conferenza stampa.

La caratteristica del nostro è quella di cederci sempre. Bisogna giocare per vincere le partite, questo crea la mentalità. Nel percorso serve creare questa identità forte, che serve a superare ogni difficoltà, che capitano anche alle grande squadre. Difficilmente metterò un difensore per portare a casa un risultato, non sarei coerente con la proposta che facciamo in allenamento.

Le condizioni di Castrovilli e Patric? Su Castro è stato fatto un comunicato, lo perderemo per qualche settimana. Patric ha un'infiammazione, ma sono fiducioso che riesca ad esserci a Monza. Quando sono tornato nello spogliatoio dopo il match ho detto al mio staff che ora devono lavorare tanto per far recuperare i ragazzi per domenica. Siamo alla sesta gara in 19 giorni, a Monza saremo alla settima in 21, perciò per un allenatore c'è poco tempo per festeggiare. Lascio gioire i ragazzi che se lo meritano, ma è una mia responsabilità portare l'equilibrio nello spogliatoio ri centrando la squadra su ciò che conta veramente. Non dovevo aspettare questa partita per pensare che sia una grandissima squadra. Già a Torino contro la Juventus, siamo entrati da grande squadra, poi sapete cosa è successo. Se fossismo rimasti in 11 la gara sarebbe andata diversamente, ma comunqie nonostante le difficioltà i giocatori hanno mostrato una grande reazione.