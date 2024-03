Sorrentino: “Mandas mi è piaciuto, mi è sembrato pazzo ma nel modo giusto. Tudor l’allenatore che serviva”

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto Stefano Sorrentino, ex portiere classe ‘79, cresciuto tra le file dei biancocelesti per poi vestire, tra le altre, le maglie di Torino, Palermo e Chievo. Proprio con i clivensi ha espresso il suo massimo potenziale, dimostrando negli anni di essere un portiere più che affidabile. L’ex giocatore si è soffermato sulla porta della Lazio, ossia sul duo Provedel-Mandas, con il greco che è sceso alla ribalta dopo l’infortunio del numero 94. Successivamente, ha espresso il suo parere riguardo il nuovo allenatore biancoceleste Igor Tudor, che ha assunto la guida tecnica della squadra dopo le dimissioni di Maurizio Sarri della scorsa settimana. Questo il suo intervento:

Provedel ha fatto bene per gran parte del campionato. Mandas? Sono partite di livello quelle che affronterà, dove capisci se sei pronto o meno. Per quel poco che ho visto mi è piaciuto. Mi sembra pazzo nel modo giusto, bravo tra i pali, bene con i portieri. Ha una grande chance e la deve sfruttare. Cambi per Roma e Lazio? In questo momento in due squadre del genere, sono le scelte migliori. De Rossi ha fatto bingo, sia lui che la Roma. E non avevo dubbi conoscendolo. Tudor ha fatto molto bene ed è l'allenatore che serve dopo Sarri, è uno di carattere. Sono scelte molto giuste".