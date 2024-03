FORMELLO | Terminato il secondo allenamento dell'era Tudor

In mattinata è andato in scena a Formello il primo allenamento guidato da Igor Tudor, con il gruppo che è tornato in campo nel pomeriggio per la seconda seduta di giornata. Tenendo conto degli assenti impegnati con le rispettive nazionali, oltre a Patric e Provedel è da registrare la presenza di Nicolò Rovella, che ha svolto lavoro differenziato in scarpe da ginnastica. Assieme al resto del gruppo, sono stati aggregati dalla primavera Bordon, Ruggeri, Milani, Coulibaly, Di Tommaso, Gonzalez, Sulejmani, Sanà Fernandes. Dopo una prima fase caratterizzata da attivazione atletica, torello ed esercitazioni tecniche, è stato il momento delle prove tattiche, nel corso delle quali il tecnico croato ha messo in campo un 3-4-2-1: Gila, Romagnoli e Casale hanno composto il terzetto difensivo, con Lazzari e Pedro ad agire sulle corsie laterali. In mezzo al campo si sono mossi invece Cataldi e Kamada: Felipe Anderson e Luis Alberto hanno invece agito alle spalle di Castellanos e Immobile, con l'argentino che è partito dall'inizio. Questa la formazione che ha lavorato undici contro zero, in un esercitazione diventata poi un undici contro undici quando sono stati aggregati i ragazzi della primavera.