Serie A, novità storica: l’audio degli arbitri sarà trasmesso in diretta in TV e negli stadi

La Lega Serie A ha annunciato un'innovazione significativa: la sperimentazione della trasmissione dell'audio degli arbitri negli stadi e in televisione. Questa novità sarà limitata alla spiegazione delle decisioni arbitrali dopo la revisione al monitor del VAR Serie A.

Nuove grafiche VAR negli stadi: cosa cambia per i tifosi

L’amministratore delegato della Lega, Luigi De Siervo, ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa: “L’obiettivo è rendere i provvedimenti presi sempre più trasparenti e comprensibili. In occasione dell’On-Field Review,i telespettatori e il pubblico allo stadio potranno ascoltare, in via sperimentale in Coppa Italia, la motivazione della decisione direttamente dalla voce dell’arbitro”.

L’audio degli arbitri in Serie A: la rivoluzione parte dalla Coppa Italia

Oltre alla trasmissione audio, un'altra modifica entrerà in vigore già nel prossimo turno di campionato, valido per la 30ª giornata di Serie A. Verrà infatti implementato sui maxischermi degli stadi il segnale del VARDict, ovvero le grafiche televisive mostrate durante i controlli VAR. Questo permetterà ai tifosi presenti di essere aggiornati in tempo reale su eventuali revisioni o controlli video di lunga durata.

Si tratta di un primo passo verso una maggiore chiarezza nelle decisioni arbitrali, con la speranza di migliorare l’esperienza degli spettatori e ridurre le polemiche.