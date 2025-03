Lo scherzo de Le Iene ai calciatori azzurri: Spalletti furioso riattacca il telefono

Lo scherzo de Le Iene ai calciatori della Nazionale

L’Italia dice addio alla Nations League dopo la sconfitta di Dortmund contro la Germania, con un gol grottesco che ha vanificato ogni speranza di rimonta. La squadra di Spalletti ha dovuto fare i conti con numerose assenze per infortunio e, come se non bastasse, un gruppo di calciatori esclusi dai convocati è finito nel mirino di uno scherzo organizzato da Le Iene. Grazie alla complicità di un imitatore, la trasmissione ha telefonato a Immobile, Calabria, Izzo e altri esclusi due giorni prima della sfida con i tedeschi. Tuttavia, un imprevisto ha reso l’esperimento decisamente più teso del previsto.

Se alcuni giocatori hanno reagito con ironia, come riportato da Sport FanPage, uno di loro ha perso la calma e ha segnalato tutto a Spalletti. Il nome del misterioso calciatore non è stato rivelato, ma la trasmissione lo ha descritto come un "bomber", anche se in realtà sarebbe un centrocampista con un passato all’Inter. Il CT, appena venuto a conoscenza dell’accaduto, non ha perso tempo e ha immediatamente telefonato al numero dello scherzo.

La reazione furiosa di Spalletti: telefonata senza freni

Indispettito dall’accaduto, Spalletti ha risposto con parole durissime: “Diamo questo numero ai carabinieri, visto che telefoni a destra e a sinistra. Stai facendo una cosa che non puoi fare. Non me ne frega nulla di chi sei”. Il tecnico non ha lasciato spazio a repliche e ha interrotto bruscamente la chiamata quando ha scoperto che si trattava di Le Iene.

Nella pagina successiva l'anticipazione dello scherzo de Le Iene