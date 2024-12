Gila nel pre: "Partita molto difficile. I tifosi biancocelesti presenti? Un giocatore in più"

La Lazio è chiamata a riscattarsi dopo il deludente pareggio a reti inviolate arrivato contro il Ludogorets, una prestazione che ha lasciato l'amaro in bocca vista la superiorità tecnica sulla carta. Oggi i biancocelesti affrontano una sfida cruciale contro il Parma di Fabio Pecchia, una squadra giovane, dinamica e capace di mettere in difficoltà le difese avversarie grazie alla qualità del suo reparto offensivo. L'obiettivo è quello di proseguire la striscia positiva di risultati che stanno arrivando in campionato, anche in vista dei prossimi big match che aspettano ai biancocelesti. Nel prepartita Mario Gila, difensore spagnolo della Lazio ed ex Real Madrid, ha presentato il match ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:

Quanta voglia di riscatto c'è?

Tantissima, non c'è bisogno del pareggio di giovedì per avere più voglia di vincere questa partita, sappiamo che è una partita difficile, sappiamo che dobbiamo continuare a trovare i tre punti, cosa importantissima per noi dopo tutta il campionato che stiamo facendo. Dobbiamo riuscire a giocare la partita come tutte le altre. Faremo sicuramente una buona partita dove avremo grinta e sicuramente la porteremo a casa.

A livello mentale e di spirito che atteggiamento servirà?

È una partita molto difficile. il parma sta facendo molto bene contro le squadre di alta classifica, è una squadra con tantissima voglia, soprattutto con molta grinta e velocità, dobbiamo essere molto intelligenti soprattutto tatticamente. Dobbiamo giocare come sappiamo per portare la qualità che abbiamo portato in tutte le partite precedenti.

