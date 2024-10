Europa League, la Roma vince di misura con la Dinamo: tutti i risultati

Successo per i giallorossi

La Roma ottiene la sua prima vittoria stagionale in Europa League, battendo la Dinamo Kiev all’Olimpico. A decidere la partita è stato un rigore trasformato da Dovbyk al 23esimo minuto. Con questi tre punti, la squadra di Ivan Juric sale a quota 4 in classifica. Successi anche per Ajax, Midtylland, Francoforte, Real Sociedad e Ferencvaros, che hanno rispettivamente sconfitto Qarabag, Royale Union SG, RFS, M.Tel Aviv e Nizza. Invece, Paok e Plzen si sono divisi la posta in palio.

Ecco tutti i risultati dell'Europa League:

Roma-Dinamo Kiev 1-0

Qarabag-Ajax 0-3

Paok-Plzen 2-2

Midtylland-Royale Union SG 1-0

Francoforte-RFS 1-0

M.Tel Aviv-Real Sociedad 1-2

Ferencvaros-Nizza 1-0