Baroni e il dono su Flavio e Francesco: i dettagli

Nelle ultime settimane l'ambiente Lazio è stato scosso e commosso dalla perdita di due ragazzi speciali. I gemelli Flavio e Francesco erano diventati simbolo carico di affetto e amore per la gente laziale. Nell'arco di poche settimane è scomparso prima Flavio e da pochissime ore suo fratello gemello Francesco. Straordinario il cuore che dimostra da sempre la tifoseria biancoceleste che fa sentire la vicinanza alla famiglia e che ricorda i due ragazzi con omaggi emozionanti. Pensieri e gesti che sono arrivati anche fino all'allenatore della Lazio Marco Baroni.

L'omaggio di oggi

Quest'oggi i tifosi biancocelesti si sono ritrovati alla stazione Termini per salutare la squadra e accompagnarla col cuore alla trasferta di Napoli, partita vietata ai laziali. Tanta testa, razionalità e concentrazione ma anche tanto cuore e passione che sono arrivati fino ad abbracciare e ricordare Flavio e Francesco infatti dopo la scomparsa di quest'ultimo ieri, i tifosi della Lazio, non solo hanno esposto lo striscione 'Vinci per Francesco', ma hanno anche consegnato a Baroni una pezza dedicata ai due. Il tecnico la porterà con sé nel big match del Maradona.

Il ricordo della S.S.Lazio

Non è mancato anche il ricordo della società sportiva Lazio, commossa dalla perdita dei due gemelli Rosci Flavio e Francesco. Come accaduto già per Flavio, anche per Francesco, la Lazio ha dimostrato grande vicinanza alla famiglia, dedicando un pensiero pieno di affetto e amore per i due genitori. Sicuramente non ci saranno anche altre occasioni per ricordare più direttamente i due ragazzi speciali scomparsi nel giro di pochissimo tempo.