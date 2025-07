Stadio Flaminio, niente da fare: brutte notizie dal Campidoglio

Brusca frenata sul progetto stadio della Lazio. Come raccolto in esclusiva da Radio Roma Sound, dal Campidoglio arrivano notizie tutt’altro che positive per il piano del presidente Claudio Lotito di trasformare lo stadio Flaminio nella nuova casa biancoceleste.

Secondo quanto riportato, il Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale ha ufficialmente confermato, tramite una comunicazione scritta, che alla data del 31 luglio 2025 non risulta avviato alcun procedimento amministrativo relativo al progetto. Compresa l’eventuale Conferenza di Servizi, il cui iter sarebbe comunque vincolato alla presentazione di un’istanza completa da parte del club.

La lettera

La documentazione trasmessa dal proponente non costituisce formale istanza in quanto la stessa non è riconducibile a quanto previsto dalla normativa vigente ai fini dell'avvio del procedimento.

