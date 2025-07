Fenerbahce-Lazio: orario, dove vederla in diretta tv e streaming e formazioni probabili

Dopo la vittoria ottenuta con fatica contro l’Avellino, la Lazio parte per Istanbul dove affronterà il Fenerbahce Lazio in una sfida amichevole di grande fascino. L’incrocio tra Sarri e Mourinho, entrambi ex della Serie A, aggiunge un sapore di derby internazionale. Sarà la prima di due gare previste in Turchia: il secondo test sarà contro il Galatasaray il 2 agosto.

Photo by Paolo Bruno/Getty Images

Fenerbahce-Lazio: quando si gioca

Il confronto tra Fenerbahce Lazio è in programma mercoledì 30 luglio allo stadio Ülker Şükrü Saracoğlu di Istanbul. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 19:30 italiane.

Come vedere in diretta Fenerbahce-Lazio: guida tv e streaming

La gara sarà visibile in diretta su DAZN tramite la propria app ufficiale, disponibile sulle smart TV, su console di gioco come PlayStation e Xbox, oltre che su dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box. La partita sarà inoltre fruibile in tv streaming: basterà scaricare l’app DAZN su PC, tablet o smartphone, oppure accedere da browser al sito ufficiale della piattaforma, selezionando l’evento nella sezione dedicata.