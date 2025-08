Arriva il clamoroso spoiler della terza maglia della Lazio

In casa Lazio continua a dominare l'assenza del calciomercato estivo ed ecco che le attenzioni e l'amore dei tifosi viaggia altrove. Uno dei momenti storicamente più aspettati dai fans della prima squadra della capitale, è la presentazione delle maglie. Due su tre sono state già svelate dalla S.S.Lazio e dallo sponsor tecnico giapponese Mizuno.

Da pochi minuti è emerso uno spoiler che sembra aver colpito nel segno svelando in anticipo quella che sarà la terza maglia degli uomini di Maurizio Sarri. Il colore che domina è il blu scuro e il ritorno dell'aquila vintage, protagonista già della maglia dei 125 anni da gennaio 2025.

L'indiscrezione social

Dal nulla è arrivata l'indiscrezione dai social. Ecco uno dei link che riporta le immagini della nuova maglia.

I dettagli della terza maglia e quando sarà presentata

La presentazione della terza maglia della Lazio dovrebbe avvenire nei prossimi giorni. La testa al momento è al match turco di domani sera contro il Galatasary. Dopo la fine del periodo in Turchia continueranno le amichevoli per gli uomini di Sarri ed è una ipotesi più che plausibile che i biancocelesti presenteranno subito la nuova maglia, ultima mancante, potendola indossare contro il Burnley. I dettagli parlano chiaro: un mix tra storia e modernità. Il design richiama sicuramente linee moderne, leggere sfumature e una linea accattivante che cavalca i tempi del calcio di oggi. Dall'altra parte però il richiamo storico che non manca per una società antica e gloriosa come quella della Lazio; lo scudetto infatti è un pieno tuffo nella tradizione capitolina, con il simbolo riproposto interamente e in trasparenza sull'intera casacca.