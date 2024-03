La Lazio nelle Scuole, Patric: "Sarri? Uomo vero, per me è stato più di un allenatore. Sull'infortunio..."

Questa mattina è tornato l'appuntamento con l'iniziativa biancoceleste "La Lazio nelle Scuole". L'appuntamento consiste in “tour biancoceleste” all’interno delle scuole di Roma e provincia, con l'iniziativa che è tesa al dibattito sulla tematica del bullismo e cyberbullismo, inoltre allargato anche alla promozione della formazione della cultura sportiva.

Quest'oggi l'appuntamento si è tenuto all'Istituto Comprensivo "via dei Sesami 20” a Roma. Tra i presenti il difensore biancoceleste Patric, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Queste le sue dichiarazioni sull'addio di mister Maurizio Sarri, ma anche sul suo infortunio che lo sta tenendo fuori dal terreno di gioco:

"Sarri? A livello personale non me lo aspettavo. Non ne voglio parlare perché dobbiamo andare avanti. Alla fine quello che conta è la maglia, noi giocatori ed allenatori andiamo e veniamo. Sarri per me è stato più di un allenatore, un uomo vero e, trovare persone con questi veri valori è difficile. Quando una persona va via e piangi, penso voglia dire che ha fatto qualcosa di importante non solo nel calcio, ma anche nella tua vita.

Infortunio? Quando sei in un buon momento la vita ti colpisce, sto affrontando questo problema e voglio dimostrare che sono migliorato. Avevo una frattura alla spalla, ora ho accusato un po' di pubalgia per rientrare in fretta e giocare contro il Bayern Monaco. Sto soffrendo, ma non vedo l'ora di tornare".