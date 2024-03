Panchina Lazio, Pedullà: "Possibile incontro con l’agente di Tudor. E lo staff di Sarri…"

Dopo le dimissioni rassegnate da parte di Maurizio Sarri nella giornata di martedì, la Lazio, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato che, la guida tecnica, è stata affidata a Giovanni Martusciello, vice allenatore di Sarri in biancoceleste.

Il futuro della panchina biancoceleste però, è ancora tutto da vedere: come riporta l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, attraverso il proprio sito, un nome da tenere in considerazione per il ruolo di allenatore della Lazio è quello di Igor Tudor. Nelle prossime ore infatti, potrebbe esserci un incontro tra il suo agente, Seric, ed i biancocelesti. I contatti sarebbero andati avanti nella giornata di ieri e, il nome di Tudor, sarebbe una svolta che va ben oltre il “traghettatore”, visto che l'ex tecnico di Hellas Verona, Udinese, Marsiglia e non solo, chiederebbe un contratto più lungo rispetto alla scadenza di giugno. Al Presidente della Lazio, Claudio Lotito, sarebbero stati proposti diversi allenatori, tra cui anche Gattuso e Scaloni, ma sembra che oggi i discorsi con Tudor stiano andando avanti in modo concreto.

Inoltre, prosegue Pedullà, ci sarebbero novità sullo staff di Maurizio Sarri. Rispetto a qualche giorno fa, quasi tutti starebbero maturando la decisione di lasciare e, nelle prossime ore, tutto potrebbe essere più chiaro. Al momento resta Giovanni Martusciello che, con la squadra, sta preparando la sfida di sabato sera contro il Frosinone, ed ha deciso di restare senza aumenti sul contratto rispetto a quanto guadagnava da vice Sarri.