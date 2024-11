La Lazio scende in campo per il sociale: solidarietà, inclusione e impegno

In occasione di Lazio-Bologna la S.S. Lazio e l'Avis Roma hanno organizzato una raccolta sangue nei pressi dello stadio Olimpico, nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 novembre: il riscontro è stato positivo, con circa cento persone che hanno donato il sangue.

Raccolta sangue e biglietti omaggio: il successo della collaborazione tra Lazio e Avis

I donatori hanno ricevuto in omaggio un biglietto per Lazio-Napoli, ottavo di finale di Coppa Italia, in programma giovedì 5 dicembre. In occasione del match contro i felsinei, inoltre, è stata di nuovo attivata la 'quiet room' dello stadio capitolino, nella quale sono stati ospitati i ragazzi con spettro autistico dell'associazione 'Ape Blu'. Un’iniziativa voluta fortemente dal Presidente della Società Sportiva Lazio Claudio Lotito e dalla Presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900 Cristina Mezzaroma. L'iniziativa si ripeterà in tutte le gare casalinghe della Lazio in campionato, con il coinvolgimento di diverse associazioni.

Quiet room e impegno sociale: inclusività e sensibilizzazione all’Olimpico

Al termine del volo di Olympia, prima della gara, si è esibita Federica Buda con la canzone 'Quello che le donne non dicono'. L’esibizione, è stata accompagnata da immagini sui maxi schermi e si è conclusa con l'anteprima di un video realizzato dal Club dedicato alla Giornata internazionale per l`eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra oggi 25 novembre.