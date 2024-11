Lazio, una vittoria che vola alto: quinta consecutiva e 28 punti in classifica

La Lazio di Marco Baroni continua a stupire in Serie A. Con la vittoria di ieri contro il Bologna, la squadra ha conquistato il suo quinto successo consecutivo, portandosi a 28 punti in classifica, in compagnia di altre formazioni di alta classifica come Atalanta, Inter e Fiorentina. Un cammino che, considerando le difficoltà della scorsa stagione, risulta ancor più straordinario. I tifosi biancocelesti, che avevano vissuto un anno tormentato, stanno ora celebrando una squadra che gioca con sicurezza e determinazione, con un morale alle stelle.

I protagonisti della serata: Gigot, Zaccagni e Dele-Bashiru

Ieri sera, l’Olimpico ha visto una Lazio dominare e affermarsi con un chiaro 3-0 contro il Bologna. A sbloccare il match è stato il difensore Gigot, un segnale che anche i difensori stanno contribuendo a rendere pericolosa la squadra anche in fase offensiva. A segnare il gol del raddoppio è stato il capitano Mattia Zaccagni con una rete che ha esaltato i tifosi. Zaccagni continua a essere uno dei protagonisti indiscussi di questa Lazio, confermando la sua forma straordinaria e il suo ruolo fondamentale nel reparto offensivo. Infine, a chiudere i giochi è stato il giovane Dele-Bashiru, che ha fissato il punteggio sul 3-0 dimostrando che la Lazio ha opzioni offensive valide anche al di fuori dei suoi attaccanti più noti.

La solidità di una squadra che non smette di crescere

Questa vittoria contro il Bologna, conquistata con convinzione e senza troppi affanni, ha confermato la solidità della Lazio, una squadra che ora gioca con un’identità ben precisa. I biancocelesti sono riusciti a gestire la partita con equilibrio, senza mai perdere il controllo e dimostrando grande maturità anche nei momenti più critici.

Il lavoro di Marco Baroni sta dando frutti evidenti: la Lazio non solo difende bene, ma è anche capace di attaccare con fluidità e pericolosità, sfruttando al meglio le qualità di tutti i giocatori. Il gruppo, nel suo complesso, è sempre più coeso e la crescita di singoli come Gigot e Dele-Bashiru è una chiara dimostrazione di come la squadra stia diventando sempre più completa.