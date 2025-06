Cardone: "Mercato? A Sarri l'ultima parola. Rovella vuole restare, su Zaccagni..."

Il Comandante è tornato in casa biancoceleste, dopo il doloroso addio nel marzo 2024. Il ritorno di Sarri consegue anche nuove scelte in chiave mercato. Il toscano ha le idee chiare: mantenere fermamente i big, ma allo stesso tempo procedere su una scrematura della rosa. La società biancoceleste, in accordo con il tecnico toscano, vuole riconfermare tutti i big tra cui Rovella e Zaccagni, entrambi entrati nel mirino rispettivamente dell'Inter e Napoli.

Di seguito l'intervento radiofonico del giornalista de La Repubblica, Giulio Cardone, ai microfoni di Radiosei.

Cardone a Radiosei

L’argomento forte che ha convinto Sarri a tornare è la garanzia che i giocatori che lui ritiene i migliori e più funzionali non saranno ceduti. Poi trattenere i big è più difficile a dirsi che a farsi, non sarà facilissimo riuscire a realizzare questo scopo. Zaccagni non è la prima scelta di Conte e del Napoli, prima ci sono Ndoye e Chiesa. Sul capitano c’è il veto del tecnico. Il giocatore stesso si è trovato bene con il toscano. A prescindere da Inzaghi, l’intenzione dell’Inter è quell di aggiungere un mediano mobile come Rovella. E’ un obiettivo reale dei nerazzurri, ma Rovella vuole restare alla Lazio. La speranza è che si vada avanti su questa linea sia per l’attaccante che per il centrocampista.

Continua il giornalista