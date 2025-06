Simone Inzaghi in Arabia: ora è l’allenatore più pagato al mondo, superato Guardiola

Simone Inzaghi sta per firmare un contratto biennale da capogiro con l’Al Hilal e, grazie a un ingaggio superiore ai 25 milioni netti a stagione, è ora l’allenatore più pagato al mondo. Dopo l’addio all’Inter, il tecnico piacentino ha accettato la proposta faraonica del club saudita, pronto a consegnargli le chiavi della squadra già in vista del Mondiale per Club, dove debutterà proprio contro il Real Madrid.

Il contratto record di Simone Inzaghi: cifre e dettagli

Dopo quattro stagioni ricche di successi con i nerazzurri, Inzaghi lascia la Serie A e abbraccia l’ambizioso progetto dell’Al Hilal, una delle squadre più ricche e vincenti della Saudi Pro League. In rosa ci sono già campioni come Milinkovic-Savic, Koulibaly e Cancelo, mentre restano obiettivi dichiarati Ederson, Theo Hernandez e Osimhen.

Con questo accordo, Simone Inzaghi si piazza in vetta alla classifica degli allenatori con l’ingaggio più alto al mondo, superando Pep Guardiola, che ha rinnovato col Manchester City a 23 milioni a stagione. Sul podio, appaiati a 18,5 milioni, ci sono anche Stefano Pioli – oggi all’Al Nassr – e Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal.

Allenatori più pagati al mondo: la classifica completa

Nella top ten seguono Diego Simeone e David Moyes, entrambi con uno stipendio da 15 milioni annui. Moyes, oggi all’Everton, è tra i nomi più inattesi tra i paperoni della panchina. Poi c’è Luis Enrique, fresco trionfatore in Champions con il PSG, e Matthias Jaissle dell’Al-Ahli, vincitore della Champions asiatica: entrambi percepiscono 11,5 milioni. Chiudono la classifica José Mourinho, ora al Fenerbahce, e Unai Emery, tecnico dell’Aston Villa.

Sono due gli italiani presenti nella classifica: Simone Inzaghi e Stefano Pioli. La Premier League piazza quattro tecnici in top ten, mentre la Saudi Pro League sale a tre, confermando la potenza economica del campionato arabo.

Nella pagina successiva la top ten degli allenatori più pagati del mondo