Calciomercato Lazio, altro nome per il centrocampo

Notevolmente in fermento il calciomercato della Lazio. Come ormai risaputo i fari sono puntati su un altro centrocampista da portare a Formello dopo l'arrivo dal Bayern Monaco di Ibrahimovic. Tanti i nomi vociferati per i biancocelesti, tanti i sondaggi e tante le trattative concrete che hanno visto muoversi la coppia Lotito-Fabiani.

L'ultimo nome arriva direttamente dal portale inglese Transferfeed: la società biancoceleste sarebbe tornata sulle tracce di Tanner Tessmann. Il centrocampista americano, classe 2001, già in passato era stato osservato dalla Lazio, quando giocava nel Venezia. Ora non trova spazio nel Lione e potrebbe lasciare la Francia a gennaio. È un elemento da tenere d'occhio in chiave biancoceleste.

Caratteristiche tecniche

Un profilo che sta prendendo quota nella mente del Ds Fabiani per le sue importanti caratteristiche tecniche.

Tessman è un giocatore fisicamente strutturato e polivalente, può essere impiegato in tutti i ruoli del centrocampo, anche se trova la sua collocazione migliore come regista basso davanti alla difesa. Prestante fisicamente, è abile in fase d'interdizione, costruzione del gioco e capace di dialogare con i compagni, grazie a una buona precisione nei passaggi e un buon tiro dalla distanza.

L'ultimo trasferimento e il costo del cartellino

Tanner Tessman è un calciatore americano che è stato protagonista di una eccellente stagione in Serie B con il Venezia. Le sue prestazioni hanno attirato l'interesse di tanti club. Questa estate infatti era stato sondato in Italia da club come la Lazio, l'Inter e la Fiorentina per poi finire a giocare in Francia, nell'Olimpique Lione. Il club francese ha sborsato 6 milioni di euro per acquistarlo e attualmente il valore del suo cartellino è più o meno su quella cifra.