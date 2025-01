La Lazio cede un centrocampista in prestito: ufficiale

Periodo ricco e intenso in casa Lazio tra il derby in programma domenica e le prime operazioni sul mercato per regalare quanto prima a Baroni pedine utili per il suo scacchiere viste alcune importanti defezioni di formazione che la Lazio si porta dietrod a un po' di tempo. Non solo mercato in entrata però con la Lazio che è chiamata a cedere anche alcuni esuberi per alleggerire la rosa e poco fa è arrivata l'ufficialità della prima cessione di questo mercato invernale.

Akpa Akpro in prestito al Monza

Fraioli

Come si evince da un comunicato ufficiale della Lazio pubblicato sul proprio sito, Jean Daniel Akpa Akpro è stato ceduto in prestito al Monza. L'ivoriano andrà in prestito fino a giugno quando scadrà il suo contratto con la Lazio e dopo sarà free agent sul mercato libero di firmare con qualsiasi squadra. Akpa Akpro torna in Brianza dopo l'esperienza dello scorso anno e va a rinforzare il centrocampo di Bocchetti impegnato a salvare il Monza.

Il comunicato della Lazio