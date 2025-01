Calciomercato Lazio, due biancocelesti in uscita: la situazione

La Lazio stasera disputerà la partita contro il Braga in Portogallo, l’ultima di questa prima fase di Europa League che anticipa gli ottavi ai quali i biancocelesti si sono già qualificati grazie alle numerose vittorie in questi quattro mesi di percorso europeo. Stasera sarà importante il risultato anche e soprattutto per proteggere il primo posto che consentirebbe al Lazio di poter contare su un percorso “più agevole” nei prossimi mesi, in quanto considerata testa di serie ai sorteggi per gli ottavi. Nel frattempo, la società lavora anche al calciomercato in questi ultimi giorni di chiusura e sono previste, probabilmente, alcune uscite.

Due biancocelesti in uscita: Pellegrini

Uno dei principali problemi del mercato di quest’anno è legato all’indice di liquidità, un vero e proprio limite per la società biancoceleste. In realtà, rinforzare la squadra in vista dei numerosi impegni, sarebbe fondamentale, soprattutto in alcune reparti come la difesa e il centrocampo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero infatti alcune importanti operazioni in uscita. Innanzitutto, si sta valutando il prestito di Luca Pellegrini, richiesto dal Como di Fàbregas. Il terzino sinistro, quest’anno, ha trovato poco spazio con l’arrivo di Tavares e potrebbe, in effetti, essere lasciato libero di giocare in una formazione dove potrebbe trovare più spazio. Pellegrini è arrivato a Roma nel gennaio 2023, laziale da sempre, ha potuto coronare il sogno di vestire la maglia della squadra del suo cuore, per la quale ha segnato un solo goal, il 7 gennaio 2024 contro l’Udinese. In lista, al suo posto, potrebbe essere reinserito, a questo punto, il compagno di reparto Hysaj.

