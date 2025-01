Calciomercato Lazio, Sylla insieme a Casadei oppure l’alternativa Fabbian: la situazione

Mentre la squadra si è recata in Portogallo per la partita europea di oggi contro il Braga, la società biancoceleste, da Formello, continuerà a lavorare al mercato per rinforzare l’organico e metterlo nelle condizioni di continuare i numerosi impegni nei prossimi mesi. In queste settimane si è parlato della necessità di trovare un centrocampista che potesse far rifiutare Rovella, Guendouzi e compagni. La società, però, valuterà anche un difensore e non soltanto, gli obiettivi sono molti ma il mercato terminerà settimana prossima.

Questione Casadei e Fabbian

Una questione complessa è quella riguardante l’arrivo di Casadei, centrocampista del Chelsea conteso contemporaneamente da Lazio e Torino in quella che si sta trasformando una vera e propria “telenovela” fra agenti e società. nella notte tra martedì e mercoledì la Lazio era convinta di aver centrato l’obiettivo ma il Chelsea non era rimasto convinto delle condizioni proposte da Lotito, questo aveva favorito il Torino proprio a popolo dalla partenza della Lazio per il Portogallo.secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il Chelsea sarebbe pronto a decidere entro oggi, continuando a tenere sulle spine Lazio e Torino. In caso non dovesse arrivare, il ds Fabiani ha pronta l’alternativa: Fabbian del Bologna. Con Sartori si parla anche dello scambio Fabbian-Tchaouna (così come del prestito fino a giugno di Tchaouna, singolarmente, dato dalla necessità del Bologna di munirsi di un sostituto di Orsolini).

