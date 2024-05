FORMELLO - Tutti a disposizione in vista dell'Inter: dubbi in porta e in attacco per Tudor

Continua la preparazione della Lazio in vista del prossimo incontro di campionato, in programma sabato contro l'Inter. Alla vigilia del big match, importante soprattutto per i biancocelesti, Tudor può sorridere vista la disponibilità di tutti i giocatori in rosa.

L'allenamento di oggi

Tutti presenti dunque, dai portieri: Provdel e Mandas (stagione finita invece per Sepe), ai difensori Casale, Patric, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Pellegrini e Romagnoli. Passando per i centrocampisti: Cataldi, Guendouzi, Kamada, Luis Alberto, Rovella e Vecino. Fino agli attaccanti: Castellanos, Felipe Anderson, Immobile, Isaksen, Pedro e Zaccagni. Aggregati alla prima squadra anche alcuni giovani della Primavera: Renzetti, Bordon, Coulibaly, Digo Gonzalez. Oltre a Sepe, l'altro assente della seduta era Andre Anderson.

Le possibili scelte di Tudor

Il tecnico della Lazio deve ancora sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, legati soprattutto alla porta e all'attacco. Per quanto riguarda gli estremi difensori, l'allenatore croato potrebbe optare per un ritorno tra i pali di Ivan Provedel, oramai recuperato dopo l'infortunio. Tuttavia, per conservare il portiere italiano potrebbe esserci anche una conferma di Mandas, sempre più convincente prestazione dopo prestazione.

L'altro dubbio di formazione riguarda l'attacco, con la scelta come titolare di uno tra Immobile e Castellanos. Il primo è stato preferito in occasione della gara casalinga contro l'Empoli, senza però brillare troppo. Per questo, potrebbero salire nuovamente le quote del centravanti argentino. Domani si svolgerà la rifinitura che decreterà le scelte ufficiali.