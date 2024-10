MOVIOLA LAZIO-GENOA | Gara serena per Piccinini

Grande vittoria della Lazio, che nonostante le stanchezze europee stravince 3-0 contro il Genoa e si porta a 16 punti in classifica. In gol Noslin, Pedro e Vecino, che hanno contribuito a regalare una bella domenica ai tifosi biancocelesti. La direzione della gara è stata assegnata a Marco Piccinini, che nel complesso non ha dovuto dirigere una gara difficile, nonostante ci siano state un po' di imprecisioni che hanno condizionato il ritmo della gara

Nella pagina successiva la moviola di Lazio-Genoa