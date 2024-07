Luca Napolitano passa al Matera FC: l'annuncio del club lucano

15 anni passati nelle giovanili biancocelesti, ma il rapporto tra Luca Napolitano e la Lazio è giunto al termine: il trequartista classe 2004 è passato ufficialmente al Matera FC, squadra che attualmente milita nel girone H in Serie D. Ad annunciarlo è stato lo stesso club lucano attraverso una nota ufficiale pubblicata su Instagram.

Fc Matera comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Napolitano.



Nato il 10 gennaio 2004, Luca Napolitano è un centrocampista offensivo di grande qualità, prodotto del vivaio S.S. Lazio, squadra con cui è stato impegnato nell’under 17, U18 e Primavera. Per lui presenze anche nella UEFA Youth League. Nelle scorse stagioni è stato anche aggregato alla Prima Squadra della S.S. Lazio, infatti, Luca ha fatto parte della lista dei convocati selezionata da Mister Maurizio Sarri per la UEFA Champions League.



Una trattativa importante, quella della società materana, che è riuscita a strappare il giovane talento a numerosi club di Serie B e Serie C.



Luca, benvenuto nella Città dei Sassi!