Preoccupazione per Pedro e Noslin: aggiornamenti dopo Lazio-Lecce

Nel primo pomeriggio, Pedro Rodriguez si è recato presso la clinica Villa Mafalda, struttura sanitaria di riferimento per la Lazio, per sottoporsi a una serie di esami strumentali. Il calciatore spagnolo ha accusato un problema fisico durante la partita contro il Lecce, motivo per cui è stato deciso un approfondimento medico per valutare l’entità dell’infortunio e definire i tempi di recupero. La visita è stata programmata con urgenza, in modo da garantire un quadro completo delle sue condizioni.



Aggiornamenti su Noslin

Nel frattempo è arrivato anche Tijjani Noslin, visibilmente provato e in stampelle, zoppicante, dopo l’infortunio che lo aveva costretto ad abbandonare il campo durante il match al Via del Mare. Il giovane attaccante è stato accompagnato alla clinica per sottoporsi a ulteriori accertamenti medici. La situazione di Noslin destava particolare preoccupazione, e gli esami che seguiranno sono cruciali per determinare la gravità del suo infortunio e stabilire le tempistiche per un eventuale recupero. Entrambi i giocatori sono seguiti dallo staff medico della Lazio, che sta lavorando per fornire un quadro dettagliato delle condizioni fisiche di Pedro e Noslin.

L’arrivo di Pedro a Villa Mafalda