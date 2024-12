Seduta di scarico post-Lecce: le condizioni del gruppo

La vittoria di sabato sera contro il Lecce ha fatto ripartire la Lazio dopo la batosta subita contro l'Inter, la squadra di Baroni ha conquistato tre punti pesanti in quel del Via del Mare facendo passare un bel Natale a tutto il mondo Lazio in zona Champions League. Prima del giro di boa del campionato gli impegni sono tanto impegnativi quanto probanti ed emozionanti: prima l'Atalanta, il 28 dicembre alle 20.45, poi la Roma il 5 gennaio; la squadra di Baroni non può e non deve abbassare la guardia un attimo.

Questo pomeriggio gli aquilotti biancocelesti si sono ritrovati al Centro Sportivo di Formello per la prima seduta di allenamento dopo la partita di Lecce.

Gli assenti e i presenti alla seduta di oggi

Sono due i giocatori usciti malconci dalla sfida di sabato sera: Noslin e Pedro. Entrambi si sono recati questo pomeriggio a Villa Mafalda, la clinica di riferimento della Lazio, per sottoporsi agli esami strumentali di rito: per il fantasista spagnolo si temono noie muscolari, da quantificare ancora i tempi di recupero e l'entità dell'infortunio; mentre per l'attaccante olandese da chiarire se la botta ricevuta in partita può portare scorie al calciatore. Oltre ai due attaccanti non si sono visti quest'oggi nemmeno Vecino e Akpa, il primo alle prese con guai muscolari che lo terranno lontano dal campo per un po', mentre il secondo è in profumo di Monza.

L'allenamento

Non c'è stato un vero e proprio allenamento in quel di Formello ma quella di oggi è stata principalmente una seduta di scarico con il lavoro atletico che l'ha fatta da padrona. La squadra come detto da mister Baroni ai microfoni del post-partita di Lecce-Lazio si allenerà il 24 ed il 26 dicembre con il giorno di Natale libero.