Calciomercato Lazio, Abbate: "Su Greenwood inserimento del Napoli, ma c'è ottimismo. Per quanto riguarda Tavares..."

Sono ore importanti per il calciomercato della Lazio: nel pomeriggio ci sarà la partenza di Ciro Immobile, direzione Istanbul. Per quanto riguarda il mercato in entrata l'operazione Tavares è in chiusura, su Greenwood invece c'è l'inserimento del Napoli. Alberto Abbate ha fatto il punto della situazione ai microfoni di Radiosei. Queste le sue parole

La trattativa Greenwood e l'inserimento del Napoli

Mi risulta l’inserimento del Napoli. Il club azzurro c’è sempre stato, a Formello ne sono consapevoli, ma c’è ottimismo. Stato d’animo legato più che altro all’accordo trovato con il giocatore. Greenwood sta tergiversando con i francesi, proprio perché la situazione ambientale non è un ostacolo da poco. Questo può essere un assist alla Lazio esattamente come al Napoli. Già ieri si sperava che potesse essere oggi una giornata da dentro o fuori, fa paura l’inserimento del Napoli, ma è tutto work in progress. Sta diventando una telenovela infinita, col pericolo che possa sfumare da un momento all’altro. Alternative? La Lazio spera di prendere Greenwood e non si sta concentrando su altro. Credo che potrebbe esserci un’accelerata del DS per evitare beffe su Greenwood. Non so se partirà alla volta di Manchester, ma c’è l’intermediario che può seguire direttamente la vicenda. Anche in virtù della chiamata del Napoli, ci debba essere un’accelerata da parte della Lazio. Vediamo cosa succede, attendiamo gli sviluppi

Tavares in chiusura

Tavares, ieri è stata una giornata dura per Fabiani che ha dovuto lavorare sulle commissioni. Stamattina trovata la quadra, prestito oneroso e obbligo di riscatto a 5 milioni. Aspettiamo solo l’ufficialità. Suslov Smentito, Samardzic accantonato