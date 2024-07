Il Napoli si inserisce nella trattativa per Greenwood: superata la concorrenza della Lazio

La trattativa per Greenwood potrebbe volgere al termine, ma non con la fumata bianca per la Lazio. Per giorni si è parlato di un testa a testa tra Lazio e Marsiglia per il talento inglese, ma secondo quanto riporta Sportmediaset pare che il Napoli si sia inserito nella trattativa e stia strappando l'ok del calciatore e del Manchester United.

Greenwood: la situazione tra Lazio, Marsiglia e Napoli

Il Marsiglia sembrava essere il club più vicino all'ingaggio di Greenwood, ma dopo l'insurrezione dei tifosi e del sindaco della città francese lo scenario è cambiato. Da quel momento sembrava quindi che la Lazio potesse godere dello stop del Marsiglia e che avrebbe potuto rilanciare la cifra richiesta dal Manchester United con i soldi portati dalla cessione di Immobile. E' di pochi minuti fa, però, la notizia dell'inserimento del Napoli.

Il Napoli su Greenwood

Come spiega SportMediaset, il Napoli è vicino all'accordo con il Manchester United. I due club avrebbero raggiunto un'intesa sui 30 milioni di euro per portare l'inglese tra le fila azzurre, bruciando così la concorrenza della Lazio, l'altra squadra italiana interessata al calciatore.