Caprile tra Albania e Fifa: passaporto rilasciato, convocazione in dubbio

L'Albania ha rilasciato un passaporto a Elia Caprile, ma il documento non basta ancora per convocare il portiere del Cagliari. Secondo quanto riportato da SportMediaset, Diversi media albanesi hanno pubblicato gli atti relativi al rilascio. Perché possa giocare con la nazionale albanese, serve il via libera definitivo della Fifa.

Il passaporto e la possibile convocazione

Con il passaporto, Caprile può teoricamente diventare convocabile per le prossime partite della nazionale che SportMediaset indica come guidata da Rolando Maran. La possibilità resta però subordinata alla decisione della Fifa: il rilascio del documento non equivale all'autorizzazione a rappresentare l'Albania in campo.

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Il legame familiare e il precedente Janelt

La questione riguarda i requisiti del portiere. Caprile non ha origini albanesi; è sua moglie a essere albanese. La fonte richiama il caso di Vitaly Janelt, la cui moglie è bosniaca, mentre lui non aveva origini bosniache. In quella circostanza la Fifa rifiutò l'affiliazione del centrocampista alla federazione della Bosnia. Janelt ha poi debuttato con la Germania.

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