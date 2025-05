Lotta Champions, il calendario da qui a fine stagione

La vittoria di Empoli, che ha visto Boulaye Dia sbloccare l’incontro al Castellani, ha regalato alla Lazio tre punti chiave nella lotta ad un posto in Europa, che sta coinvolgendo da mesi un ampio gruppo di squadre. In attesa di capire cosa farà questa sera il Milan a Marassi, la classifica vede sei squadre nel giro di nove punti: nello specifico, in quattro punti abbiamo oggi la Juventus, quarta a 63, con Roma e Lazio appaiate a quota 62. Subito dopo il Bologna settimo a 62, con la Fiorentina che insegue staccata a 59. Nell’ottica di provare a saperne di più rispetto al cammino delle varie pretendenti da qui a fine stagione, andiamo ad analizzare il calendario delle squadre coinvolte, quasi tutte alla ricerca di una eventuale qualificazione alla prossima Champions League.

Il Calendario della Lazio

La squadra di Baroni inizierà il proprio trittico affrontando sabato alle 18.00 la Juventus dell'ex Tudor: nel mezzo ci sarà il 18 maggio la sfida a San Siro contro l'Inter di Inzaghi, per poi chiudere davanti al proprio pubblico nella sfida al Lecce di Marco Gianpaolo.

Gli appuntamenti di Juventus e Roma

Calendario più morbido almeno sulla carta per la squadra di Tudor, che dopo la sfida dell'Olimpico sarà impegnata tra Udinese e Venezia: comoda la sfida dell'Allianz contro i bianconeri, meno la trasferta contro la squadra di Di Francesco, impegnata in una serrata lotta salvezza.

Tre gare chiave quelle per la Roma di Ranieri, che al netto del cammino degli ultimi mesi, avrà ancora tre appuntamenti delicati: lunedì alle 20.45 i giallorossi giocheranno al Gewiss Stadium contro l'Atalanta, per poi ospitare a Roma il Milan, impegnato quattro giorni prima nella finale di Coppa Italia contro il Bologna di Vincenzo Italiano, e volare a Torino per la trasferta contro i granata.

Bologna, Fiorentina e Milan

Ancora una volta sorprendente la stagione del Bologna che tra Serie A e Coppa Italia resta in corsa su due competizioni: la squadra di Italiano affronterà due volte il Milan tra venerdì e mercoledì, per una doppia sfida che dirà tanto del destino degli emiliani, che a seguire affronteranno la Fiorentina in trasferta e il Genoa davanti al proprio pubblico.

In attesa di sapere come proseguirà la propria Conference League, la squadra di Palladino si prepara al ritorno con il Betis di questo giovedì, in attesa della trasferta di Venezia, della sfida del Franchi con il Bologna, e della trasferta finale di Udine. Dopo la gara di stasera contro il Genoa, il Milan sarà coinvolto nelle due gare con il Bologna, per poi affrontare la trasferta dell'Olimpico con la Roma, e la gara di San Siro contro il Monza retrocesso.