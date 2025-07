Insigne: "Non ho sentito nessuno, i contatti ce li ha il mio agente. L'obiettivo è..."

Il mercato della Lazio, come ormai noto, è bloccato con la società biancoceleste che in questa sessione non potrà operare in entrata. Una soluzione potrebbe essere, sempre con il permesso della COVISOC, di attingere dagli svincolati da settembre in poi. Nei giorni scorsi Alfredo Pedullà aveva lanciato la notizia di un contatto telefonico fra Sarri e Lorenzo Insigne, che ha concluso la sua avventura in Canada. L'ex giocatore del Napoli è rientrato questa mattina in aeroporto dove è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

Le parole di Insigne a SkySport

Sto bene, ora mi godo le vacanze con la mia famiglia, sperando di tornare presto a giocare. Non ho sentito nessuno, i contatti ce li ha il mio procuratore. Io penso solo a fare il mio lavoro e a farmi trovare pronto quando mi chiamerà il mio agente. Il Mondiale? Sicuramente è uno dei miei obiettivi, è da tanto che non indosso la maglia dell'Italia, spero di farlo presto. Ora devo concentrarmi verso una nuova avventura, quando inizierà allora penserò all'azzurro. Gattuso? Con il mister c'è un ottimo rapporto, ci sentivamo anche prima che diventasse c.t., l'ho chiamato per fargli i complimenti, non per altro.

