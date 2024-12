La Lazio accelera per Fazzini: trattativa con l’Empoli a un bivio

Un nuovo nome si aggiunge alla lista dei rinforzi cercati dalla Lazio per la mediana: Jacopo Fazzini è nel mirino di Lotito e Fabiani, che stanno lavorando per portarlo a Formello. Il giovane classe 2003 dell’Empoli, forte e promettente, ha già trovato l’intesa con il club biancoceleste, ma, come riportato da Il Corriere dello Sport, manca ancora l’accordo con la società toscana. La Lazio propone un prestito di 18 mesi con riscatto obbligatorio nel 2026 a una cifra compresa tra i 14 e i 15 milioni di euro, una formula che rinvierebbe l’esborso economico, replicando operazioni come quelle per Rovella e Pellegrini.

Baroni ha bisogno di rinforzi: con Vecino ai box fino a marzo e Castrovilli lontano dalla forma migliore, il centrocampo biancoceleste è in emergenza. La priorità è un innesto che possa alleggerire il carico su Guendouzi e Rovella, ormai punti fermi dello schieramento.

Tempi e dettagli della trattativa con l’Empoli

Da Formello si invita alla calma, evitando pressioni su una chiusura rapida. L’Empoli, infatti, chiede almeno 2 milioni per un prestito immediato e valuta l’inserimento di una contropartita tecnica: Basic, fuori dai piani della Lazio, potrebbe essere la pedina giusta. Il croato, reduce da un’esperienza in prestito alla Salernitana, rappresenta un’opzione interessante per la squadra toscana, ma resta da definire l’eventuale riscatto.

L’interesse per Jacopo Fazzini non è casuale: italiano, giovane e pronto a garantire un contributo immediato, il centrocampista non occuperebbe slot extra nella lista della Serie A grazie al suo status di under 22. Per Lotito, è un profilo perfetto per presente e futuro. Tuttavia, i negoziati restano complessi, con l’Empoli che punta a massimizzare la plusvalenza.

Alternative a Fazzini

Se la trattativa con l’Empoli dovesse complicarsi, la Lazio valuta altre opzioni. Casadei, di proprietà del Chelsea, è un nome caldo, mentre Folorunsho, cresciuto nel vivaio biancoceleste, potrebbe tornare d’attualità. Più difficile la pista Berisha del Lecce, così come quella che porta a Belahyane del Verona, la cui valutazione è considerata troppo alta.

La Lazio continua a lavorare su più fronti, ma il nome di Fazzini resta in pole position. La sfida ora è trovare un accordo con l’Empoli per chiudere un’operazione strategica per il mercato invernale.