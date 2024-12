Piemonte: "La gara con il Milan ci ha fatto capire quanto siamo forti. Sui rigori sbagliati..."

Nonostante il campionato femminile sia ormai fermo da metà dicembre dopo l'ultima vittoria casalinga, e seconda da inizio stagione, contro il Milan per 2-0, le protagoniste sono sempre attive. Poche ore fa la Lazio ha perso un importante innesto in attacco: Giusy Moraca ha infatti ufficializzato il suo addio alla società, la quale sarà sicuramente pronta a sostituirla in questa finestra di mercato invernale.

Invece in questa mattinata prefestiva, è intervenuta ai microfoni di Lazio Style Channel Martina Piemonte, autrice della doppietta contro le rossonere. La numero 18 biancazzurra ha infatti commentato l'ultima gara contro il Milan e l'attuale momento della Lazio e i propositi per questo 2025.

Le dichiarazioni della Piemonte

Rigore sbagliato? All'inizio sono stata male, ma poi mi sono detta “quante volte hai superato questi momenti?”, in cui non facevo un goal, dove sbagliavo e sicuramente me ne aspettano tanti altri. Sicuramente il prossimo rigore lo segno a cucchiaio (ride, ndr).

Il momento più difficile della tua carriera?

Ce ne sono stati tanti, ci sono stati tanti momenti in cui pensavo anche di smettere di giocare a calcio. Sono sempre stata una che piange un giorno, ma il giorno dopo già si alleno.

Momenti iconici di questo 2024

Il momento in cui sono arrivata da Liverpool: prima lo sbalzo di temperatura, poi il derby. Contro la Roma è stata una partita da brividi. Subito dopo ho pianto e ho buttato fuori tutto. Anche il goal contro il Sassuolo è stato un momento bellissimo che mi porto con me. Dal punto di vista personale, è bellissimo avere tutta la mia famiglia tutta vicina, in queste vacanze abbiamo ritrovato un momento di pace.

Il vostro campionato riinizia con la sfida contro il Milan