Primavera Live | Lazio-Inter 1-0: Gelli porta avanti i suoi

Dopo il pareggio per 0-0 in trasferta sul campo del Lecce, la Lazio Primavera torna a giocare in casa anche se non tra le mura amiche dello Stadio Fersini di Formello bensì al Centro Sportivo La Borghesiana. I ragazzi di Francesco Punzi ospitano l'Inter, che in questa prima parte di campionato sta un po' stentando. Biancocelesti e nerazzurri sono divisi da una sola lunghezza con la Lazio a quota 7 mentre l'Inter fermo a 6 punti. Il match sulla carta promette bene non resta che attendere conferme dal rettangolo verde di gioco.

Le formazioni ufficiali

LAZIO U20 (4-3-3): Bosi; Ferrari, Bordon, Bordoni, Ciucci; Baldi, Munoz, Gelli; Cuzzarella, Sulejmani, Cuzzarella.

A disp.: Pannozzo, Calvani, Milillo, Marinaj, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Carbone, Pernaselci, Curzi.

All.: Francesco Punzi

INTER U20: Taho; Marello, Cerpelletti, Zouin, Hidalgo, Bovio, Putsen, Mezmizi, Ballo, Nenna, Lavelli.

A disp.: Adomavicius, Della Mora, Humames, Pinotti, Romano, Moressa, La Torre, Kukulis, Vukoje, Breda, Williamson.

All.: Benito Carbone

Il live del match