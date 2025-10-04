Esclusiva | Corino: "Lazio ora puoi ripartire. Non mi aspettavo Baroni in difficoltà a Torino…"

La Lazio ospita il Torino in un frizzante sabato di ottobre nella sfida valida per la sesta giornata di Serie A. Allo Stadio Olimpico torna Marco Baroni, che stando alle ultime notizie si gioca la panchina granata proprio contro la sua ex squadra. Entrambe le formazioni hanno bisogno di punti: Il Toro per rinascere dalle ceneri, la Lazio per un'iniezione di fiducia indispensabile prima di fermarsi per due settimana causa sosta nazionali.

Per parlare di Lazio-Torino abbiamo intervistato in esclusiva un doppio ex del match: Luigi “Gigi” Corino.

Siamo partiti a rilento per tante situazioni. Al di là del mercato non fatto, tanti giocatori venivano da un retaggio diverso: con mister Sarri sono cambiate molte cose e qualcuno ha pagato il passaggio. Secondo me rientra tutto nella norma, è chiaro che abbiamo avuto picchi positivi come contro il Verona in casa o lunedì scorso. Dobbiamo pensare sempre per il meglio, mi auguro che dopo la grande vittoria contro il Genoa si possa ripartire con motivazioni diverse e una fiducia che magari prima era meno, quando il giocatore è in fiducia provare anche giocate più rischiose: lunedì abbiamo provato a farle ed è andato bene. Mi auguro che ora si possa ripartire.