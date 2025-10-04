Lazio-Torino, le formazioni ufficiali: out Zaccagni pe risentimento muscolare

Al via al sesto turno di campionato per la Lazio di mister Sarri - reduce da un'importante vittoria in trasferta contro il Genoa - è pronta alle ore 15:00 a tornare in campo dove ospiterà il Torino dell'ex Baroni.

I capitolini arrivano alla sesta giornata ancora in totale emergenza dopo anche i recenti infortuni di Marusic e Pellegrini, rimediati entrambi proprio contro il Grifone, che si sommano allo squalificato Guendouzi e agli infortunati Dele-Bashiru, Vecino, Rovella e Gigot. In questo scenario, mister Sarri dovrà fare profonde valutazioni e considerare obbligatoriamente anche Lazzari e Hysaj sulle fasce.

Dal canto suo, il Torino arriva alla sfida contro i biancocelesti dopo aver collezionato una sola vittoria - contro la Roma - in campionato nelle prime uscite, situazione che pone il futuro dello stesso Baroni fortemente in bilico, e lo stesso ex mister biancoceleste potrebbe giocarsi la panchina proprio contro la sua ex squadra. Un destino beffardo.

Nel frattempo, in attesa del fischio d'inizio, i tecnici di ambedue le squadre hanno diramato le loro formazioni ufficiali.

La formazione ufficiale della Lazio

LAZIO (4-4-2): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares; Cancellieri, Cataldi, Basic, Pedro; Dia, Castellanos. Allenatore: Maurizio Sarri.

Le scelte di Baroni

TORINO (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Lazaro; Casadei, Asllani, Tameze; Ngonge, Simone, Vlasic. Allenatore: Marco Baroni.

Dove vedere la partita

Alle 15:00 di oggi pomeriggio, la Lazio di Sarri scenderà in campo contro il Torino.

Il match sarà possibile visionarlo in diretta streaming sul DAZN.